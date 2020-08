Jozabed, de ingreso inesperado a problema en un minuto

¿Qué va a hacer el Celta con Jozabed? Lo tenía todo de cara para dejarle marchar a cambio de un millón de euros, pero el gol de Pere Milla que valió por el ascenso del Elche lo echó todo por tierra. Como el Girona no ascendió, se queda y no tiene hueco. Informó de ello 'AS'.

Con un valor de mercado de 800.000 euros, se trata de una decepción para el club gallego. Esta temporada, el centrocampista solo jugó 15 encuentros de los que salió como titular en ocho. Haber certificado su venta automática era un negocio redondo: más de 66.500 euros por partido.

Pero eso no es todo. Tiene contrato hasta 2021, lo que le devalúa de cara al mercado de fichajes veraniego. Lo más probable es que, si la directiva le coloca en la rampa de salida, lleguen propuestas inferiores a la cifra que iban a tener que abonar los catalanes.

Otra opción es que cuenten con él. Lo seguro es que viajará a Galicia cuanto antes, si es que no lo ha hecho ya, para unirse a la pretemporada del plantel. Dependiendo de su rendimiento, puede que Óscar García acabe decidiendo que no se va a ninguna parte.