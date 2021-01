Jozabed dejó la puerta abierta a seguir en Málaga

En declaraciones a la 'Cadena SER', Jozabed Sánchez fue cuestionado, entre otros temas, por su futuro. Está cedido en el Málaga por el Celta y su contrato tiene una opción de compra obligatoria de 500.000 euros en caso de ascenso.

"¿Seguir en el Málaga? Por qué no. Aquí estoy bastante bien. Me gusta lo que estoy viviendo este año. No es por decir tópicos, pero estoy superintegrado en el vestuario, en el club nos tratan bien y en la ciudad se vive muy bien", aseguró.

Tanto es así que Jozabed no solo se plantea seguir si tiene que hacerlo por contrato: "El Málaga tiene una opción de compra en caso de ascenso a Primera. En el caso de que no se ascienda, mi contrato dice que tengo que volver a Vigo. Pero ya sabemos cómo son estas cosas, todo sería cuestión de hablarlo. Si es por mí, no vería con malos ojos ni mucho menos poder estar aquí más años".

Eso sí, Jozabed advierte que le falta ser más protagonista para que su alegría sea completa: "Siento una felicidad plena a falta de tener más regularidad de la que he tenido en la primera vuelta. Ahora viene el tramo decisivo de Liga y espero al menos estar disponible para el entrenador en todos los partidos. Si estoy sano, dependerá de mí el ganarme estar en el terreno de juego o no".