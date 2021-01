Juan Cruz pide autocrítica en Osasuna

La plantilla de Osasuna está dolida tras la derrota ante el Granada. En una situación preocupante, en penúltima posición, Juan Cruz pidió autocrítica para salir del bache.

"Sabíamos que era un partido complicado. Nos meten dos goles en dos errores nuestros prácticamente, entonces nada, a pensar en el siguiente partido", aseguró el lateral en 'Movistar LaLiga'.

Sobre la forma en la que llegaron los goles del Granada, dijo que sabían que "era uno de sus puntos fuertes", pero que "aun así tenemos que ser autocríticos". "No estábamos concentrados en esas dos jugadas y hay que pensar en el siguiente ya", añadió.

"Era un partido complicado sabíamos que ellos estaban bien. Hemos intentado hacer nuestro juego, no ha salido y no queda otro que seguir trabajando para sacar esto adelante. No solo nos fijamos en eso. Sabemos que es importante los 12 partidos sin ganar. Hay que revertir la situación y hay equipo y sabemos que podemos sacarlo adelante", sentenció Juan Cruz.