Juan Cruz promete trabajo y kilómetros por la banda de El Sadar

Juan Cruz, nuevo jugador de Osasuna, ha indicado que su fichaje por el cuadro que entrena Jagoba Arrasate "es un sueño" y espera vivir la experiencia en un año tan importante como el centenario.

El madrileño ha dicho estar "muy contento" por su fichaje por el conjunto navarro ya que jugar en Primera "es una experiencia única" en la que podrá defender la camiseta de "un gran club".

"En cuanto Braulio Vázquez, 'Cata' y el propio Arrasate se pusieron en contacto, la verdad que no dudé porque el proyecto que me plantean en un año tan importante como el centenario es una experiencia que quiero vivirla", ha señalado el lateral izquierdo en declaraciones a Osasuna.

Se ha definido como una persona "muy trabajadora y humilde. Vengo de abajo y sé lo que he luchado y lo que me he esforzado para llegar hasta aquí y pienso que eso luego se refleja en el campo". Sobre su nueva afición, el exjugador del Elche ha dicho que está "deseando" tener a favor a una hinchada que como visitante "la he tenido en contra y sé lo que es".

"Voy a correr hasta que el árbitro pite el final porque es algo que está en mí y si, además, como le gusta al míster, puedo ir hacia adelante y ayudar a mis compañeros con asistencias, pues bienvenido sea", ha anotado.

El futbolista de 28 años quiere que los aficionados vuelvan cuanto antes a los estadios y piensa que ver El Sadar nuevo y lleno "tiene que ser un auténtico espectáculo".