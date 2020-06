Juan Gómez, el jugador que creyó en Torres

El Atlético le fichó en el año 2000, en aquel primer añito en el infierno de Segunda, una temporada que la parroquia rojiblanca recuerda por ser la del debut de Fernando Torres con el primer equipo.

Juan Gómez llegó al equipo con el aval de sus cuatro temporadas en la Real Sociedad. Tenía 28 años y era un central solvente, pero una grave lesión al final de ese curso truncó para siempre su carrera.

En una entrevista con 'Planeta 947', el zaguero argentino recordó varias anécdotas de su paso por el Vicente Calderón. Por ejemplo, recordó haber recibido con extrañeza la convocatoria para jugar el partido con el que se despidió al legendario estadio.

"En el Atlético sólo jugué 40 partidos porque me lesioné, y pregunté quién me había invitado al partido de leyendas para despedir el Calderón", afirmó Juan Gómez, a la citada emisora.

Porque su carrera en el Atleti no fue como estaba destinada a ser. "Me dijeron 'porque si no te hubieses lesionado hoy serías un ídolo aquí'. De alguna manera eso sanó mi herida porque yo me sentía mal", continuó.

"El Atlético pagó casi 10 millones de euros por mí en el año 2000 fue mucha la expectativa para lo que yo le pude dar. Estuve dos años intentando recuperarme con los mejores médicos… pero al final no pude", añadió, al respecto, 'el Negro' Gómez.

Llegó a un Atleti en Segunda. "No era el Atlético que es hoy, siempre fue un club grande, distinto, pero en aquellos tiempos eran más penas que glorias", explicó.

Y recordó con especial cariño una curiosa anécdota que tiene a un por aquel entonces jovencísimo Fernando Torres como protagonista.

Pongámonos en situación. Jornada 39 de 42. Domingo, 27 de mayo de 2001. Empieza la segunda parte del partido contra el Leganés, y la grada ruge. "Es gracioso porque hay un partido en el que estábamos en Segunda, jugando en el Calderón, en pleno partido explota el estadio", relató.

"Miro al costado y veo que era Fernando que había salido del banquillo de suplentes a calentar. Entra Fernando y obviamente un chico como él, con potencia y velocidad, eran todo pelotazos largos de los compañeros", conitnuó.

Entonces hizo algo que Torres todavía no ha olvidado. "Llevaba diez minutos y el pobre chico no había tocado una. Yo robé un balón atrás y salgo jugando, al pie, recorrí más o menos 30 metros. Le di la pelota en el pie, más que nada para que entrase en confianza", explicó.

"Y se quedó con esa historia, en alguna camiseta que tengo que me dedicó cuenta eso. 'Gracias por confiar en mí cuando nadie creyó'. En este momento la pelota quemaba porque el Atlético estaba en Segunda", dijo Juan Gómez, quien puede presumir de ser la primera persona en haber dado un pase a Fernando Torres como futbolista profesional.

Su relación con Torres fue muy paternal. "Cuando subías a entrenar con los más grandes, te arropaban y defendían. Lo mamamos y aprendemos. Cuando subieron al Niño' al primer equipo, se sentaba a mi lado y yo lo traía y lo llevaba... Se armó una linda relación con él", reveló.

Jugó una única temporada en el Atleti, en Segunda, pero disputó la friolera de 42 partidos. Aquel año el Atleti se quedó a las puertas del ascenso, pero sirvió para que naciese un ídolo, Fernando Torres.