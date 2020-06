Juan Villar confía en dar un paso más hacia los 'play off' ante el Sporting

Villar llegó al Rayo el pasado 20 de febrero cedido por Osasuna. La pasada jornada, contra el Deportivo, debutó como titular y marcó dos goles.

"Estoy contento por entrar de titular en el equipo. Me encontré a gusto, me encontré bien y marqué dos goles que, aunque eso es secundario, sí tuve la oportunidad de finalizar jugadas", dijo Villar, que pese a sus dos goles no pudo celebrar la victoria en Riazor.

"De sensaciones, nos quedamos con la primera parte. Fue muy buena, pero luego tuvimos 10 o 15 minutos en la segunda que no estuvimos bien y nos empataron. Al final, por cómo se dio la segunda parte, con el empate nos fuimos contentos y un punto es bueno, pero dadas las circunstancias nos quedamos a medias", dijo Villar, en declaraciones difundidas por el club.

El Rayo, séptimo con 48 puntos, a solo uno de la sexta plaza que ocupa el Girona, está en plena pelea por los puestos de 'play off'. "Estamos bien posicionados para luchar por algo bonito y entrar ahí. Tenemos muchas posibilidades, el equipo está concienciado y esperamos conseguirlo. El equipo está muy bien, tiene una plantilla amplía y con partidos cada tres días necesitamos de todos", señaló.

El siguiente partido del Rayo es en Vallecas frente al Sporting de Gijón, que tiene 45 puntos y también aspira a entrar en esos puestos de 'play off'. "Es un partido bonito. Están bien posicionados en la clasificación y si ganamos damos un paso adelante y dejamos a un rival descolgado", comentó Villar, que dio su opinión sobre la experiencia de jugar sin público.

"El ambiente de los campos se han perdido, pero nos adaptamos de la mejor manera posible a esta nueva situación y contra el Sporting sería bonito conseguir una victoria", concluyó.