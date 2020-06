"Juande Ramos pagó la situación inestable del Real Madrid"

Marcos Álvarez ha estado en los banquillos del Betis y del Real Madrid. Precisamente sobre el conjunto blanco aseguró que, en su etapa con Juande Ramos, el técnico pagó la inestabilidad del club.

"Para un entrenador la inestabilidad es complicada. Nosotros lo vivimos con Juande Ramos en el Madrid, son situaciones inestables que las paga el entrenador", aseguró en 'Olé'.

Comparó Marcos Álvarez la situación de Juande Ramos con la de Setién. "Quique tiene una filosofía bien marcada, totalmente Barcelona. Estoy seguro de que están encantados. Tengo muy buena relación con ellos porque trabajamos juntos dos años en el Betis. Son muy listos, muy inteligentes", añadió.

Para Marcos López, Setién es "un entrenador 'top", al que le "encanta el juego posicional, mantener el balón, ir a atacar y defenderse con el cuero". "Cuando te llega una oportunidad así, como el Barcelona, no puedes decir que no. Pero la verdad es que la situación de ahora del Barça no es la mejor porque hay muchas luchas internas dentro del propio club", confesó.

De Guardiola, Marcos Álvarez dijo que "ha creado un estilo de juego". "Es un estudioso y es verdad que hay hecho histora, pero creo que hay otros entrenadores que le pueden hacer sombra. El que tiene las mejores plantillas tiene mucho más fácil ganar títulos o jugar finales. El mismo Mourinho ha conseguido cosas y es por algo", aseveró.