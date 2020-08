Juanfran apuesta por la continuidad de Cantero y Cristian

El entrenador del CD Lugo, Juanfran García, ha asegurado este viernes, en la primera rueda de prensa de la temporada 2020-21, que cuenta con los jugadores que son susceptibles de ser vendidos, como Ander Cantero y Cristian Herrera, y ha deseado que el club cierre las incorporaciones del extremo Juan Hernández y el medio Jaime Seoane.

"Cuento con Marcelo Djaló, Ander y Cristian. No valoro una posible venta. Que luego hay sorpresas en el mercado, pues espero que no sea así y, si sucede, no tengo duda de que la dirección deportiva trabajará (para suplirlos). A día de hoy cuento con esos tres hombres porque un entrenador siempre quiere una columna vertebral fuerte", analizó el técnico.

Juanfran no escondió su deseo de que Jaime Seoane, que la temporada pasada fue cedido al Lugo por la SD Huesca, regrese al club para reforzar el centro del campo, y tampoco eludió hablar del interés por Juan Hernández, del Celta de Vigo.

"Estaremos encantados si viene Juan Hernández. No hace falta decir el tipo de jugador que es. Todo entrenador lo quiere tener y ojalá sea así, pero al final son posibilidades que está manejando el club. Luego podrá ser o no", precisó.

El entrenador del Lugo abogó por que el equipo sea "competitivo desde la primera jornada" y que "físicamente" sea "difícil" que los rivales puedan superarle. No obstante, reconoció que demandar esa intensidad desde el principio es "un riesgo" porque los jugadores no han tenido el descanso suficiente desde el curso pasado.

"Los días de vacaciones no han sido los necesarios para que el cuerpo se recupere y acepte volumen e intensidad de trabajo, pero tenemos un preparador físico de un nivel muy alto que está midiendo esa carga", explicó.

El Lugo ha cerrado por ahora las incorporaciones de Juanpe Jiménez, del que destacó el "buen toque de balón" que tiene y su "sacrificio" en las ayudas, y Diego Alende, que ha llegado cedido por el Valladolid y del que comentó que es "un central fuerte, que ya conocían el club y la dirección deportiva, muy competitivo y que va bien en las disputas".

El club, apuntó el entrenador, está buscando otros dos centrales, un lateral izquierdo, un hombre por banda izquierda, alguno por banda derecha y, "si pudiera ser", otro lateral derecho tras haber confirmado este mismo viernes la continuidad de Eduard Campabadal.

"La idea es tener dos hombres por posición y un equipo equilibrado en todas las demarcaciones", sostuvo. Juanfran indicó que las "señas de identidad" del equipo "van a ser claras", en una línea continuista respecto a las últimas jornadas de la temporada pasada y que le permitió sellar la permanencia.

"También queremos dominar más cuando tengamos un ataque organizado. Estamos trabajando eso. Un equipo con una cualidad física alta, que pueda poner un ritmo alto y los jugadores están capacitados para eso", valoró.

Además, dijo que su intención era mantener en la medida de lo posible el bloque de la última temporada porque, razonó, "para conseguir lo que se creó en 20 días en el vestuario lo normal es que se necesiten seis o siete meses".

Sin embargo, matizó que "no puedes" conseguir que todos los jugadores que acababan contrato sigan en la plantilla, entre ellos, Josete Malagón, del que dijo que "a día de hoy" no está prevista su renovación.

El entrenador, que amplió su contrato una vez concluida la campaña anterior, se mostró satisfecho con los delanteros que tiene en la plantilla, entre los que incluyó a los jugadores del filial Morais y Escobar, y se congratuló de la recuperación del centrocampista Borja Domínguez tras una grave lesión de rodilla.

"Está teniendo un rendimiento muy alto en los entrenamientos, pero hay que tener cuidado porque hace siete meses de la lesión y ha habido un mes de confinamiento", recordó.

El técnico confirmó la suspensión de un amistoso con el Oviedo este fin de semana por los positivos en coronavirus que ha tenido el equipo asturiano, y dijo que el primer partido será el miércoles a las 11.30 horas en el campo de O Ceao ante la Ponferradina y el siguiente, el domingo 30 ante el Sporting de Gijón en Asturias.