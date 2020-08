"Juanfran es un jugador muy limitado"

No es la primera vez que critican a Juanfran Torres desde que aterrizo en Sao Paulo y esta vez se ha encargado de dar su opinión el ex jugador Zé Elias.

"Juanfran es un jugador limitado y jugó no sé cuánto tiempo en el Atlético de Madrid porque tenía un sistema que le protegía. Si fuera realmente bueno, todavía jugaría en Europa", dijo en 'ESPN'.

El ex jugador de clubes como el Inter, Santos o Corinthians aseguró que no se puede fichar a un jugador por lo que haya hecho durante tiempo atrás en su carrera deportiva.

"Al final, solo transmites experiencia y confianza a tus compañeros si lo haces bien en el campo. No se puede contratar a un jugador por su historia. Yo no he visto ninguna compensación de Juanfran para el Sao Paulo, quizá pueda ayudar al director deportivo con la experiencia que tuvo en Europa", acabó.

Juanfran ha disputado 30 partidos desde su llegada a Brasil y ha hecho dos asistencias, pues todavía no se ha estrenado como goleador.