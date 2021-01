Juanfran estalló contra sus críticos en Brasil: "Que hablen mier** si quieren"

Desde su eliminación en la Copa de Brasil, algo no funciona en Sao Paulo. No ha ganado aún en 2021 y esto le ha supuesto tirar a la basura la ventaja que tenía. Al final, perdió el liderato tras perder por un doloroso 1-5 contra Internacional de Porto Alegre en Morumbí.

Perdió con RB Bragantino y Santos, empató con Athletico Paranaense y fue humillado por Inter. Todos, partidos contra rivales directos que duelen y abren una herida casi irreparable en Sao Paulo. Además, la crítica es feroz y uno de los principales objetivos de esta es Juanfran Torres.

Tras el partido, el ex lateral del Atlético de Madrid salió a dar la cara y acabó estallando ante los medios de comunicación. Defendió sin pelos en la lengua a su equipo, reconoció que desde la derrota en Copa no tienen la cabeza en su sitio y habló de su situación personal.

"Hablo de corazón porque no sé hablar de otra forma. Tuve ofertas de otros equipos para salir, pero decidí quedarme aquí hasta el final. Saliendo o no campeón voy a estar orgulloso de llevar esta camiseta. No se que pasará el año que viene, pero de ahora hasta el final dejaré la vida", aseguró.

"No ha sido lo mejor para mí quedarme aquí estos dos meses, no sé si Sao Paulo querrá renovarme, pero yo me voy a dejar la vida hasta el final. Si tengo que estar jodido porque hablan mier** de mí hasta final de año, que hablen. Que se rían de mí porque dije que saldría campeón con Sao Paulo", continuó.

Juanfran no se rinde: "Yo sigo creyendo. Dejaré mi vida de aquí hasta el final". "Repito, podría haberme ido y no justificar nada dentro de esta situación en la que estamos, pero no lo haré. Estoy orgulloso de llevar este escudo", coninuó.

"Mi postura de aquí hasta el final será la misma. Jugando bien o mal, me voy a dejar la vida para ser campeón con este equipo. Faltan siete partidos", concluyó el lateral, que aún cree en que Sao Paulo puede ganar el Brasileirao.