"Juanfran no hace nada, no sé si marca, si apoya, si es tercer central..."

Alex Bruno pasó tres temporadas en Sao Paulo, pues fue su primer equipo profesional con 22 años. En el club brasileño logró salir campeón en el 2005 y es una voz autorizada con 37 partidos en la entidad.

En 'Esporte News Mundo', el central ha dado su opinión sobre dos de los jugadores más veteranos de Sau Paulo, como son Juanfran y Dani Alves.

"No me gusta mucho, no hace nada. No sé si marca, si apoya, si es tercer central...", aseguró Alex Bruno del ex jugador del Atlético de Madrid.

Juanfran suma esta temporada nueve partidos, todos ellos como titular, mientras que en la anterior, la de su salida del Atlético, estuvo en 17 encuentros.

Sobre Dani Alves sí que tuvo palabras positivas. "Creo que Dani Alves lo está haciendo muy bien en el medio del campo. Me gusta esa posición y hace un excelente trabajo. Habría que buscar una solución y cambiar solo al lateral derecho", acabó.