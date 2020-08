Juanfran ve "normal" una Liga de 22 equipos

El CSD se ha decantado por una categoría de plata de 22 clubes, como pretendía LaLiga, en lugar de 24 como había planteado la Federación Española de Fútbol para repescar al Deportivo y el Numancia, descendidos en la última jornada del curso pasado, en la que se salvaron los rojiblancos.

"Es lo normal y lo que esperábamos todos. Es una decisión que ha tomado LaLiga junto al CSD y los que estamos por el medio no tenemos ni que opinar. LaLiga y el CSD han considerado que sea de 22 equipos y hay que hacerles caso", indicó en rueda de prensa.

Al término de la jornada que cerró LaLiga 2019-20, en la que se aplazó el Deportivo-Fuenlabrada por los casos de coronavirus del conjunto madrileño, y no el resto de los encuentros, que estaban previstos en horario unificado, Juanfran había abogado por que el "fútbol español" hiciera una reflexión.

"No podemos presumir de la mejor Liga cuando pasan estas situaciones. El fútbol es mucho más serio de lo que hoy han demostrado algunas personas y no quiero entrar con nombres y con nada. El fútbol no se merece lo que ha pasado", afirmó hace poco más de un mes el entrenador del Lugo, que ahora acepta una competición de 22 equipos.

Su club también ha defendido esa postura y, además, respaldó, en boca de su presidente, Tino Saqués, la actuación de LaLiga y el Fuenlabrada de desplazarse a Galicia el 20 de julio con positivos en la plantilla