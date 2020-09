Juankar y Adrián, eternamente agradecidos con el Málaga

El lateral Juankar puso fin a su estancia en la Costa del Sol y se marchó al Panathinaikos griego. Pero el futbolista no quiso marcharse sin dejar en una carta todo lo que ha vivido durante su etapa como malaguista.

"Gracias a Málaga por darme a lo más importante de mi vida, mi hija, Martina. La única malagueña de la familia, la que ha llevado desde que nació la equipación y la que con dos años me cantaba el himno del Málaga. Por esto, por esta ciudad, por esta afición y por todos los grandes amigos que me llevo al final de esto, ha merecido la pena esta historia. Deseo con todo mi corazón que el Málaga normalice su situación y estaré aquí para ayudar en lo que se me necesite. Sé que Málaga volverá a brillar más fuerte que nunca", detalló el jugador entre su extenso mensaje.

Adrián, que a diferencia de su ex compañero no dejó su carta de despedida en la web del club, siguió esa misma sintonía de agradecimiento en su entrevista con 'AS': "Hay que saber irse, me voy sin reproches. Para mí es un hasta luego. Estaré eternamente agradecido al Málaga”.

“Las sensaciones son de estar eternamente agradecido al Málaga, al club, a mis compañeros, a la gente que trabaja, a la ciudad y a la afición por acogerme así de bien. Me voy triste pero también contento por los mensajes de despedida que me han escrito de forma personal. Te das cuenta de que algo has hecho bien en lo personal. No fue fácil tomar la decisión. No me he despedido con ninguna carta en la web del club porque entendía que no era necesario volver a decir lo que siento por el club, por la gente que trabaja en el club y por la ciudad. Lo había dicho muchas veces y también lo había demostrado”, subrayó el ex capitán.

Y cerró: “No hay cabreo, lo digo de verdad. Hay que saber irse, saber que llega el momento y la puerta no la puedo cerrar. Le tengo mucho cariño al club, a la gente y a la ciudad. No han sido momentos fáciles para el club ni en lo deportivo ni en lo institucional. El cariño y el respeto que he sentido en el día a día por la calle ha sido fantástico. Para mi familia este cambio tampoco es fácil, pero a veces en la vida hay que tomar decisiones. No sería justo cerrar la puerta a un club y una ciudad que me han dado tanto”.