Juanpe volvió cuatro meses después: "Estuve cómodo"

Se acabó el calvario de Juanpe. Cuatro meses después, volvió a saltar al verde para contribuir en un partido del Girona. La última cita en la que había comparecido era la del 26 de septiembre de 2020 contra el Sporting. Ante el Mirandés, entró desde el banquillo en el minuto 60.

Tras ello, habló en rueda de prensa y se mostró feliz con cómo se desenvolvió: "Se me ha hecho bastante largo, lo he pasado muy mal porque no me esperaba que me pasara esto. Llevaba muchos años jugando una media de más de 30 partidos por curso y, esta campaña, me ha tocado vivir la otra cara del fútbol. Pero, al final, me quedo con que ya estoy de vuelta. Poco a poco, estoy alcanzado el nivel para poder competir y contento".

"Me encontré bastante bien. La última lesión que tuve me dejó j*dido porque he de estar caliente para tener la mínima molestia, pero la media hora que jugué estuve bastante cómodo. Ahora, hay una semana entera de entrenamientos que me van a venir muy bien para seguir recuperando y espero estar pronto a tope y sin dolores", añadió.

Respecto al encuentro en sí, analizó: "El partido tuvo muchos momentos. Ellos empezaron muy bien, fuertes y se encontraron el gol muy pronto. Al final, empatamos, pero se tiene la sensación que podríamos haber ganado porque tuvimos muchas ocasiones claras de gol. Lo importante, y con lo que nos hemos de quedar, es que el equipo cree".