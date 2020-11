Jude no tiene miedo

El de Jude Bellingham es de esos casos por los que uno o una se aficiona a este deporte. La llamada de Gareth Southgate supone la guinda a un año meteórico para el mediocentro inglés, que ha pasado de jugar en la Segunda División inglesa a la Bundesliga en cuestión de pocos meses. Su bautizo en Alemania no pudo ir mejor, marcando en su debut oficial ante el Duisburgo (0-5).

Solamente un mes antes, el Birmingham City tomaba una inédita a la par que controvertida decisión: la de retirar el dorsal '22' que el chico había lucido durante su primera y única temporada en el primer equipo, al que había ascendido desde los juveniles con apenas 16 años, "para inspirar al resto". Los 23 millones de euros que dejó en las arcas del club también fueron un motivo de peso.

En cuestión de 30 días, el joven Jude había pasado de salvarse del descenso a League One (Tercera División) a disputar sus primeros minutos en la élite del fútbol alemán de la mano del Borussia Dortmund, contando, de momento, 1 gol -el del día de su debut- y 2 asistencias, una ante el Borussia Mönchengladbach -¡en su segundo partido!- y otra en Champions League frente al Zenit ruso.

La aparente ausencia de presión sobre sus hombros, la que soportaría cualquier chico de su edad al verse en su situación, resulta insultante, como la facilidad con la que logra deshacerse de sus rivales (el 59% de sus regates resultan exitosos) y generar espacios en el centro del campo, vitales en el sistema de juego del Dortmund. También participa activamente en la contingencia, recuperando 6,24 balones y ganando 4,76 duelos ofensivos cada 90' de juego.

De los once encuentros oficiales que ha disputado hasta la fecha a las órdenes de Lucien Favre, en seis ha partido como titular, acumulando un total de 462 minutos. Una cierta continuidad que invita a soñar no sólo al Signal Iduna Park, sino también a la siempre exigente afición inglesa, que ve en Bellingham y en su compañero de equipo, Jadon Sancho (20), con 15 partidos con Inglaterra ya a sus espaldas, el reflejo de una generación que promete muchas alegrías.

El amistoso de los 'Tres Leones' ante la República de Irlanda se antoja como el escenario perfecto para su debut como internacional absoluto, pues, salvo resultado muy favorable, lo tendrá complicado para participar ante Bélgica e Islandia en la Nations League. Que Southgate le tuviera en la recámara para sustituir a un centrocampista ya consolidado en la Premier League, no obstante, ya es un gran primer paso. "Hey, Jude", cantaban los Beatles, canción que le ha acompañado en cada anuncio promocional. El "don't be afraid" de Paul McCartney lo está ejecutando a la perfección: Jude Bellingham no tiene miedo.