¿Juego de representantes? En Inglaterra ya no ven a Botman en el Liverpool

Las lesiones le han puesto un reto más difícil todavía a Jürgen Klopp esta temporada. La de Van Dijk trastocó todavía más los planes, de ahí que se hablara de la incorporación de un zaguero para los 'reds' con la llegada del mercado inverna.

Surgieron varios nombres sobre la palestra, entre ellos el de Sven Botman, un joven central neerlandés de solo 20 años que rinde a buen nivel en el Lille en su primera temporada. Pero, ahora, lo rechazan desde Inglaterra.

Tal y como dejó claro James Pearce, periodista de 'The Athletic', el Liverpool no quiere hacerse con los servicios del jugador del cuadro galo. De hecho asegura que no ha hecho ningún acercamiento para ello.

Además, dicha fuente añade que se trata de una maniobra para tratar de elevar el precio del futbolista y suscitar interés en otros clubes del Viejo Continente para una futura operación.

Por tanto, parece que el Liverpool tendrá que seguir buscando si desea reforzar el centro de la defensa en esta ventana de traspasos que ya arrancó con la llegada del mes de enero.