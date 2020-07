"Jugamos el 'play off' que han querido y nos borran de la peor manera"

La Real Federación Española de Fútbol anunció la suspensión del Portugalete-Sestao River del 'play off' de ascenso a Segunda División B por la existencia de un positivo por coronavirus en el etorno próximo de un pupilo de Ezequiel Loza.

Más tarde, el club confirmó que el futbolista en cuestión también había sido contagiado. Y, además, la Real Federación Española de Fútbol anunció que el equipo se quedará fuera de la repesca si perdía ante el Sestao.l

El presidente Eduardo Rivacoba mostró su disconformidad con esta decisión: "Nos lo hemos tomado de la peor manera posible. Por hacer las cosas bien nos han castigado. Es desproporcionado".

"No sé si es legal cambiar las bases de competición por una medida externa que no hemos provocado y nos han colocado ellos. Nos han hecho jugar el 'play off' que han querido y ahora nos borran de la peor manera", agregó.