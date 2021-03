Eric García se crio en La Masia, juega actualmente en el Manchester City y, con un contrato que termina en junio, está en la agenda del Barcelona. En un encuentro con medios como 'Sport' durante la concentración de la Selección Española para los partidos de marzo, habló sobre su posible regreso a la Ciudad Condal.

"Tomé la decisión en su momento (de irse a Mánchester). Lo que haré más adelante no lo sé. Ahora, estoy centrado en el City y la Selección. Lo lleva mi representante. Estoy centrado en esta temporada, queda un último tercio donde hay que disputarlo todo. Ahora, los tres partidos con la Selección. También tenemos la Eurocopa en verano y debo estar preparado por si el míster cuenta conmigo", afirmó.

"Jugar al lado de Messi sería muy especial, es el mejor del mundo, como le pasaría a cualquiera. Todo el mundo diría lo mismo. Vemos semana tras semana lo que hace y es increíble. Tengo contrato y estoy focalizado en el City por si el míster cree conveniente que debo jugar. Entiendo que no haga muchos cambios porque los jugadores están a un nivel increíble", continuó.

Acerca de su primera etapa como 'culé', comentó: "Estuve nueve años en el Barça. Al final, tomé la decisión de irme a Mánchester, pero sí que tengo este sentimiento (de cariño al club). No me preocupo porque hay mucho en juego y me centro en lo que yo puedo controlar, que es entrenar al 100%. Lo demás lo lleva mi representante y, cuando acabe la temporada, ya me dirá".