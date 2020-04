"Jugar con CR7 no me desagradaría, pero prefiero hacerlo con Messi"

Todo futbolista que se precie aspira a estar en los mejores equipos, rodeado de 'cracks'. Mario Balotelli estaría encantado de tener cerca a Leo Messi, sin duda uno de los mejores jugadores de la historia.

"Probablemente no sucederá jamás, pero todos querrían jugar con Messi...", reconoció en un directo en su Instagram.

Le preguntaron si prefería compartir vestuario con Cristiano o con Messi y Balotelli no tuvo que pensárselo demasiado. "Obviamente, no me desagradaría jugar con Cristiano Ronaldo, que también es un fenómeno, pero yo prefiero a Messi", profundizó.

No sabemos si será posible juntar a Messi y a Balotelli. De momento, el equipo que le sigue la pista al italiano es Vasco da Gama, que querría reunir a Ibrahimovic, Yaya y al delantero del Brescia.