Jugar contra el City, de lo más difícil del mundo del fútbol para Klopp

¿Es jugar contra el Manchester City de lo más difícil que se puede intentar en el mundo del fútbol? Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, que se verá las caras con los 'skyblues' esta jornada, cree que sí. En rueda de prensa, analizó el enfrentamiento.

"Incluso ustedes parecen no creer que sea un partido decisivo, es un partido que será muy difícil para ambos equipos porque ambos jugarán a su máximo nivel, y eso es todo. Ya lo hemos vivido antes y muchos aspectos son distintos este año, no se puede comparar al año pasado y no se va a parecer al año anterior.

"Como digo, todo es distinto y tenemos que asegurarnos de que superamos periodos muy intensos, jugamos con los jugadores en mejor forma y jugamos lo mejor posible, en este caso ante el Manchester City, que obviamente plantea uno de los partidos más difíciles que se pueden jugar en el mundo del fútbol. Me gustan estos partidos, me gusta la preparación para ellos, pero no lo hace más sencillo, es simplemente una tarea muy dura", añadió.

Su perspectiva la comparte el entrenador que estará en el banquillo rival. Pep Guardiola, en su comparecencia previa, avisó de que el Liverpool es el favorito para ganar la Premier League. Coincidió además en que será uno de los duelos más interesantes del curso.