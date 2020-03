Jugar en Almería, un aliciente extra para Montero

La motivación es un componente imprescindible en todo deportista. Maneras de buscar alicientes hay muchas y cada cual encuentra las suyas. El central del Deportivo de La Coruña Francisco Javier Montero habló sobre esto mismo en la rueda de prensa previa al choque ante el Almería. Un encuentro que tiene un significado especial para él.

"Jugar en Andalucía siempre es un poco especial. Es como un miniderbi para mí. Seguramente vaya mi familia a verme", resumió el jugador de forma sincera. Montero no esquivó las preguntas sobre el mal momento que atraviesan los rojiblancos.

"Toda esa situación de nervios nos viene bien a nosotros. Pero tampoco hay que fijarse demasiado en eso, vamos a por los tres puntos y nada más", zanjó. El zaguero pidió "seguir igual" pese a encadenar tres encuentros seguidos sin ganar.

"En el fútbol se gana y se pierde, pero siempre hay que levantarse cada día y entrenar bien. Tenemos que enfocarnos en el rival, en el siguiente partido, y ya está. El vestuario está igual que durante la buena racha. Igual de fuerte y con confianza en sí mismo", añadió el defensa andaluz.

Como viene siendo habitual en los jugadores del Dépor, Montero también tuvo palabras de elogio para Fernando Vázquez: "Me trata con mucho cariño y por eso le tengo aprecio, se lo agradezco muchísimo. Sobre todo me sorprende la confianza que me ha demostrado a nivel personal, cómo trabaja y lo cercano que es. Es un entrenador diferente a otros".