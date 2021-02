"¿Jugar en Bucarest? El Chelsea también tuvo que volar seis horas..."

Ya en Bucarest, Diego Pablo Simeone analizó la ida de octavos de final de la Champions League contra el Chelsea. El entrenador del Atlético restó importancia a los resultados de la semana, se quedó con las ocasiones y el buen juego del equipo y defendió a Luis Suárez, del que espera mucho.

También se tocó el tema del dichoso campo neutral. El Atlético jugará la ida a 3.400 kilómetros de su casa, pero los ingleses disputarán la vuelta en Stamford Bridge sin problemas. Para el Cholo, pensar en esta circunstancia no es más que una distracción.

"En principio el club manejó varias posibilidades para jugar y nosotros estábamos en contacto. Claro que cambia, pero para todos. Nosotros tuvimos que volar cuatro horas, el Chelsea tuvo que volar seis horas... Entrenaremos en el campo como si fuese nuestra casa. Y luego todo lo que afecta a jugar de local en Champions que es como si jugásemos en casa", expresó.

Cuestionado por la derrota en el Metropolitano, Simeone cree que el Atlético hizo un buen partido pese a todo: "El equipo no hizo un buen primer tiempo frente al Levante, pero reaccionó muy bien. No nos acompañó el resultado, pero me quedo con lo positivo del partido del fin de semana".

"Nosotros buscaremos ocuparnos de un rival importante con grandes futbolistas. Es una eliminatoria muy igualada con dos equipos muy buenos. Saben cómo pensamos y eso no va a variar, nos centramos en el partido y nada más", continuó.

Uno de los nombres propios es Luis Suárez. El uruguayo lleva tres jornadas sin marcar, aún no se ha estrenado en Champions con el Atlético y le cuesta horrores marcar fuera de casa en Europa. Un historial que no preocupa al técnico rojiblanco.

"Para todas las competiciones, Luis genera preocupación en el rival. El tiene un don que provoca mucho atención del rival. Nos enfrentamos a un equipo con un técnico que ha hecho jugar muy bien a todos su equipos", señaló el Cholo.

Y cuestionado por esa sequía a domicilio, espetó: "Dejemos la pregunta para cuando juguemos en Londres, que jugaremos fuera de casa. Este martes jugamos en casa y confiamos en que Luis pueda marcar".

También hubo loas para Marcos Llorente: "Soy el primero en valorar que nos da mucho arriba, pero es el que mejor ocupa esa posición en el carril derecho. También tenemos a Ricard y tenemos tiempo para ver la mejor opción para el partido".

Otra cosa que llamó la atención fue el mensaje de Koke, que dijo que el Atleti lucharía "contra todo y contra todos". El Cholo prefiere no meterse: "Cuando tengan a Koke en alguna entrevista seguro que les contesta con exactitud al motivo de escribir eso".