"Jugar en el Madrid es un sueño, ¿por qué no algún día?"

Paul Pogba ya no se esconde. El centrocampista, en rueda de prensa durante su concentración con Francia, habló de su futuro y admitió que ir al Real Madrid es un sueño que, además, no descarta cumplir.

"¿Zidane? Se han dicho muchas cosas. ¿Qué puedo decir? A todos los jugadores les encantaría jugar en el Madrid. Sería seguramente un sueño. Es un sueño para mí y ¿por qué no algún día?", aseguró el jugador.

Sin embargo, quiso corresponder a los aficionados del Manchester United, su actual club, para matizar sus palabras: "Como he dicho antes, estoy en el United y amo mi club. Voy a dar todo ahora para disfrutar aquí y devolver al club donde se merece".

Sobre su posible renovación con la entidad de Old Trafford también habló Pogba: "Han hablado mucho, pero yo no. Prefiero concentrarme en el juego y en mi regreso sobre todo. No he hablado con Ed Woodward (vicepresidente ejecutivo). No hemos hablado de renovación. Ahora estoy aquí y solo pienso en volver a mi mejor forma.

"Imagino que llegará un momento en que el club vendrá a hablar conmigo y quizá proponerme algo, o no. Por ahora no hay nada y no puedo hablar de algo que desconozco. Pienso sobre todo en mí, en volver a disfrutar", agregó al respecto.

Siempre fue un secreto a voces que Zidane le quiso y que incluso pidió con insistencia su fichaje. Sin embargo, el cambio de filosofía del Madrid en los últimos mercados y la aparición de Fede Valverde alejaron a un futbolista que quiere volver a su mejor nivel tras un curso complicado por las lesiones.

Esta temporada, el centrocampista de 26 años ya ha marcado un tanto y ha sumado 243 minutos en cuatro encuentros. El pasado curso, apenas sumó una diana y tres asistencias en los poco más de 1.500 minutos (22 partidos, 16 titularidades) que pudo disputar.

Pogba encontró su mejor campaña anotadora en la 2018-19, con 16 tantos y once asistencias en su haber en 47 choques oficiales.