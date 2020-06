"Jugar en el nuevo Bernabéu sería la retirada ideal para Ramos"

El Real Madrid está de obras. Está aclimatando el Santiago Bernabéu con unas tareas que terminarán en el año 2022. Esa es una fecha marcada en rojo para Sergio Ramos, pues quiere jugar en el nuevo feudo blanco.

Fue René Ramos, su hermano y representante, el que lo desveló. "La verdad es que jugar en el nuevo Bernabéu para él sería la retirada ideal. Físicamente está bien y ya se sube por las paredes", aseguró en 'Onda Cero'.

Ramos faltó a la reunión que tenían varios capitanes de Primera con el ministro Salvador Illa, lo que provocó las críticas hacia su figura. "Si te soy sincero, no he hablado con sERGIO de ese tema. No me hablo con él, nuestra relación es por épocas", explicó el agente, que afirmó que "representar a un hermano es mucho más difícil que representar a cualquier futbolista".

Otro de los temas tratados fue la renovación de Loren, ya oficial. "Se llegó a buen puerto, además puede servirnos para marcar la línea a seguir. De momento vamos a ver cómo se desarrolla todo esto", confesó.

"En el confinamiento, el trabajo de los representantes al principio fue bastante duro porque había un parón importante y al final no se podía hacer mucho más. Después se han ido retomando los contactos y ya veremos cómo será el mercado de verano y cuándo empieza", incidió René Ramos, que añadió la problemática con los contratos: "Una peculiaridad que tienen es que en muchos casos ponen hasta el 30 de junio o fin de la competición. La madre del cordero ahora es ver quién se hace cargo de las fichas".