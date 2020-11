"Jugar en el Valladolid fue de lo mejor de mi vida deportiva"

Los aficionados del Real Valladolid más antiguos aún recordarán a Álvaro Gutiérrez. El pivote jugó en el conjunto blanquivioleta durante tres temporadas y aún guarda muy gratos recuerdos de esos años.

'AS' contactó con el ex futbolista, ahora en los banquillos, en su Uruguay natal. "Fueron de los mejores años de mi vida en lo deportivo. Llegar a jugar en Europa era uno de mis sueños y lo logré en Valladolid", reconoció.

"Me adapté muy bien ya que la vida en España es muy parecida a las costumbres uruguayas. España es un país maravilloso, la gente es muy educada y tratan al futbolista con respeto, cosa que en otras partes no ocurre. Dejé allí muchos amigos del fútbol y de fuera del fútbol", explicó Álvaro Gutiérrez.

Álvaro Gutiérrez recordó aquellos tiempos con nostalgia. "Siempre miro fotos de Valladolid y de sus pueblos, porque me encantaba visitar esos pequeños pueblos como Simancas... es una alegría cada vez que oigo hablar de Valladolid. He vuelto dos o tres veces, pero hace ya más de diez años que no voy", sentenció.