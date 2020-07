"Jugar en Europa es mi objetivo"

La defensa de River Plate ha tenido un claro dominador el último curso. Lucas Martínez Quarta se ha convertido en el eje de la zaga de Marcelo Gallardo.

Desde hace varios meses ya se habla de su posible marcha, pero ha sido tras los elogios de Javier Zanetti cuando el futbolista ha roto su silencio sobre su futuro.

"Las palabras de Zanetti han sido un orgullo para mí, no me quito la cabeza, pero me hacen entender que estoy en el camino correcto", comentó el zaguero en una conversación con el periodista italiano Gianluca DiMarzio.

El futbolista habló de cuáles son sus objetivos deportivos. "Entre mis objetivos están jugar un Mundial con Argentina y también llegar a Europa", explicó Martínez Quarta, que añadió que siempre intenta seguir las grandes ligas para aprender de los mejores.