"Jugar en Europa es positivo, pero hay mucho desgaste"

El Granada, después de jugar Europa League, volvió a peder. En esta ocasión fue ante el Celta de Vigo, una derrota que analizó el técnico nazarí, Diego Martínez.

"Nos costó ajustarnos y Rui Silva nos sostuvo. Al final de la primera parte hubo un reajuste y ocasiones muy claras, aunque no tuvimos continuidad. El Celta fue mejor y cuando no estás cómodo y te cuesta, es importante no solo la eficacia, sino resistir. Cometimos errores impropios en los goles, pero esto es fútbol y cuesta mucho, hay que aceptarlo", dijo en rueda de prensa.

Uno de los factores puede ser el cansancio por la acumulación de partidos. "Venimos de hacer la mejor temporada de nuestra historia y también pasamos por derrotas; ahí es donde se ve la identificación y la creencia, y yo creo muchísimo en este equipo. Nadie dijo que fuese fácil. Jugar Europa siempre es positivo, porque se lo ha ganado el equipo con su rendimiento en una Liga tremendamente compleja, pero ya sabíamos que íbamos a enfrentarnos a una realidad de mucho desgaste, no solo por la disponibilidad física sino por el aspecto mental. Todo crecimiento, sobre todo cuando es exponencial como este, tiene un precio y un proceso", dijo.

"Vivimos un momento muy bueno con 14 puntos en Liga y ahora estamos en una fase peor en cuanto a resultados. Más allá de que haya momentos en los que podamos estar mejor o peor, tenemos que seguir en la línea de seguir mejorando y poniéndonos a punto. Contra el Celta lo intentamos, competimos y luchamos, pero no pudo ser; el rival fue mejor. Hay que pensar ya en ese Granada-PSV, que suena a torneo de verano, pero no". sentenció Diego Martínez.