"Jugar en Lisboa será una motivación extra para Joao Félix"

Joao Félix regresa a la que fue su casa durante años para jugar la Champions League. El mediapunta estará en Da Luz con el Atlético de Madrid para medirse al RB Leipzig y, por qué no, soñar con levantar el título. Sería la manera de redondear una temporada que, para uno de sus 'padrinos' en el Benfica, ha sido de nota.

Así lo aseveró Joao Tralhao, entrenador del 'colchonero' en las categorías inferiores del Benfica, en una entrevista para 'Goal'. Para el técnico, verle jugar a ese nivel con solo 20 años es un ejemplo de madurez: "Cuando Joao llegó al Atlético no esperaba que tuviera una temporada ya consolidada. Necesitaba la adaptación que necesita cualquier jugador cuando cambia de vida y de país. Lo que he visto ha sido una temporada muy positiva. Nunca me puedo olvidar que hablamos de un niño de 20 años que ha cambiado Portugal por España".

"Joao es un joven distinto a los demás. Tiene características distintas que puedes observar en los partidos con el Atleti. Su mayor talento es su capacidad mental y emocional para el trabajo. Con sus características hace que sea uno de los mejores jóvenes del mundo. Es un niño que necesita un periodo de asentamiento. Es un niño de 20 años. Sabíamos el talento que tenía pero para llegar al máximo necesita sus etapas de crecimiento", añadió.

Esa capacidad de trabajo, aseguró, será clave para jugar con el Cholo: "No es fácil encontrar un jugador tan creativo y que es tan fuerte atacando y que tiene esta capacidad también para defender y trabajar para su equipo. Esta es una de las razones por la que se valora tanto a jugadores como Joao. Es un trabajador nato, siempre predispuesto para ayudar a sus compañeros dentro del campo. Cuando lo ves jugar con Simeone, que tiene un equipo muy coordinado, lo ves adaptarse bien y su gestión de la energía para atacar y defender es cada vez más perfecta. Ya demostró en Benfica que era un jugador que podía defender y que no solo tenía un papel para atacar".

"El tipo de actuaciones que hemos visto de Joao esta temporada es el primer paso para crecer en la Liga y en el fútbol mundial. Como entrenador, verlo jugar contra el Real Madrid, contra el Barça, en la Champions y haciendo lo que hace con 20 años es porque no le incomoda la presión. Asume la presión para tener actuaciones así. Está preparado", continuó.

Una de las dudas que sí hay con Joao Félix son sus lesiones: "Es una situación natural para un jugador joven que cambia de Liga. Tiene 20 años y se ha ido a una Liga que tiene unas características físicas diferentes. Cuando te estás adaptando dentro de la competición es natural que tu cuerpo necesite adaptarse y haya pequeñas lesiones. Tengo convicción en las capacidades físicas y mentales de Joao. Las próximas temporadas vamos a ver un Joao cada vez más preparado para jugar en España y en la Champions. Necesita tener un nivel físico muy alto y la próxima temporada será diferente".

Por último, habló de la emoción que supone jugar en casa: "El estímulo de la Champions ya es importante pero es un añadido especial para Joao jugar en Lisboa. Conoce muy bien los estadios, a las personas, la ciudad... Para él es como volver a su casa y competir en un sitio que conoce muy bien y con el cariño de la gente. Es una motivación extra para tener un rendimiento superior".