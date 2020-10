"Jugar la Champions es un sueño que tenía desde niño"

El defensor francés del Sevilla Jules Koundé, que reapareció tras dos semanas en cuarentena por su positivo en COVID-19, elogió el buen partido de su equipo en el triunfo por 1-0 ante el Rennes en la Liga de Campeones y afirmó que han creado "muchas ocasiones" y "sólo ha faltado que algunas más entraran"¨.

Koundé declaró tras el encuentro en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions, que este partido era "clave para generar confianza" y, aunque destacó "los primeros 60 minutos" del Sevilla, aseguró que no le gustó tanto el tramo final.



"Hubiera preferidopara estar tranquilos" en esa fase del choque, dijo el internacional Sub 21 francés.y es para estar contento, sólo ha faltado. Me he encontrado bien, he trabajado bien en casa para rendir al máximo y jugar la Champions, que", subrayó el central sevillista.