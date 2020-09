"Jugar sin público es como ir al circo y no ver payasos; me gusta que me piten"

El doblete marcado por Cristiano Ronaldo ante Suecia le permitió escribir un capítulo más en los libros de historia del fútbol. Y, tras el encuentro, el luso echó de menos algo.

"Cuando juego fuera me gusta que me piten porque me incita a jugar mejor. Pero la salud está en primer lugar. Si la OMS dice que no hay condiciones, es que no la hay", dijo Cristiano a 'RTP'.

Y es que, lo que echaba de menos Cristiano, era al público. "Jugar sin aficionados es como ir al circo y no ver payasos. Como ir a un jardín y que no haya flores", añadió.

Cristiano marcó dos goles que le sirvieron para ponerse a 101 y convertirse en el primer futbolista europeo en alcanzar la centena con su Selección.

"Acabo de superar la barrera de los 100 goles. Ese es ahora mi récord. ¿Los 109? Bueno, esto va paso a paso. No es ninguna obsesión para mí", aclaró el portugués al terminar el partido.