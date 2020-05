"Jugar sin público es más triste que bailar con tu hermana"

El pasado fin de semana se jugaron los primeros partidos de la Bundesliga, sin público en las gradas. Una muestra de lo que se espera del fútbol en los próximos meses, aunque no terminó de gustar a todo el mundo.

"Jugar sin público es más triste que bailar con tu propia hermana. He visto el fútbol alemán y es lamentable. Se oyen los insultos y se pierde la intimidad de los buenos momentos", dijo Luis Enrique, seleccionador de España, en el programa 'Colgados del Aro'.

Una decisión que Luis Enrique entiende pero no comparte. "Esto es un negocio que genera mucho dinero y a pesar de que el espectáculo dista de cuando se juega con gente, puede ayudar a pasar el confinamiento", expresó.

El seleccionador de 'la Roja' trató varios temas, como las polémicas con las concentraciones antes del reinicio de LaLiga. "Es lo que hemos hecho toda la vida. Otra cosa es que los jugadores se pronuncien. Aceptarán lo que dictaminen los organismos para que esto sea factible, haya menos contagios. Lo aceptarán sin ningún problema. Otra cosa es que su opinión sea no ir concentrado", afirmó.

También habló Luis Enrique de su salida del Real Madrid al Barcelona. "No generas ningún odio al irte a otro club. Es liberación de hormonas. Fue bonito irme gratis. No llegamos a un acuerdo y tomé el camino que decidí. En mi tercer año me llamaron para renovarme y no fructificaron porque no me volvieron a llamar. A partir de ahí mi rendimiento no fue el necesario para convencerlos. No era uno de los pilares del equipo", explicó el técnico.

"La Eurocopa se ha pasado al próximo verano y está todo en el aire. La incertidumbre nos perjudica y asusta, y así va a ser el día a día. En teoría, la Selección debería tener amistosos en septiembre siempre y cuando se restablezca la normalidad. Lo importante ahora son otras cosas y a esperar", incidió.

Luis Enrique, que confesó que siempre querría en su equipo a jugadores como Puyol o De la Peña, habló sobre su relación con Totti. "Al llegar nos enemistaron como siempre que llegas a un club, y sobre todo yo que tengo la fama. No he visto la entrevista, con Francesco siempre tuve buena relación", afirmó.