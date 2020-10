"Jugué con odio y con rabia por Inglaterra"

Stuart Pearce tiene historia en el fútbol inglés, al que sigue ligado como ayudante de David Moyes en el West Ham. El ex jugador fue apodado como 'Psycho' por la forma con la que jugaba y se tomaba los partidos.

"No sé si ahora me apodarían psicópata, pero desde luego tampoco andaría muy de puntillas", comenzó.

"El otro día leí algo en el periódico, que si motiva más el amor o el odio cuando sales a jugar. Si fuera yo, me inclinaría más por el odio. Quizá hoy mi apodo no hubiera sido ese, pero desde luego tampoco hubiera sido un tipo que anduviera de puntillas. Siempre tuve el control, lo peor que puedes hacer es perderlo cuando cruzas la línea de campo", continuó el ex defensa, que aseguró que siempre tuvo su personalidad sobre el césped controlada a pesar de ese juego aguerrido.

Stuarte Pearce pasó a admitir que jugó "con odio por Inglaterra, con resentimiento o con rabia".

En cuanto a la evolución de la Selección de Ingleterra, el ex jugador elogió el trabajo de Southgate: "En el otro extremo está lo que hizo Southgate con la Selección de Inglaterra y los medios antes del Mundial de 2018. Se eliminó la presión y los jugadores sintieron que, lo más importante".