Julen Guerrero apuesta por una liga de filiales

La nueva realidad del fútbol, con la creación de una competición intermedia en el fútbol no profesional, ha planteado algunas dudas. Julen Guerrero, voz autorizada dentro de la RFEF, apuesta por una liga de filiales.

"Una liga Sub 23 de filiales sería potente y con competencia, sería algo bueno. Le daría más importancia al trabajo de cantera. Lo que me da pena es hacer el trabajo y que luego el club no se atreva a dar el paso. A la mayoría de los clubes les cuesta dar el paso. Falta un poco de atrevimiento con los jóvenes", confesó el seleccionador Sub 16 a 'AS'.

Julen Guerrero admite que "habría que dar unas vueltas a las ligas" de formación. "En cadete tienen tres o cuatro partidos complicados al año. Es difícil verlos un choque entero porque hay siete cambios. No hay exigencia ni continuidad", explicó el técnico.

"Cualquier momento es bueno para reflexionar. Recuerdo que juvenil lo jugué a nivel nacional, todos los equipos de España. Ahora en División de Honor tienen pocos partidos exigentes. Está la Copa de Campeones y la Copa del Rey, pero es una semana y en un partido te puedes ir a casa. Hay que hacer una reflexión", afirmó.

Guerrero también habló sobre la vuelta del fútbol. "Lo importante es ser consecuente. Si se puede avanzar y si hay peligro para la seguridad. Ahí son los científicos los que saben. Nosotros podemos tener el deseo de jugar, pero tendrán que decidir ellos", firmó.