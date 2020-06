Julen Guerrero entrenará a la Sub 17 de España

La Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó el organigrama técnico de las selecciones nacionales para la temporada 2020-21, en la que Julen Guerrero estará al frente de la Selección Sub 17 tras reemplazar a David Gordo, que ahora ocupará el lugar de este en la Sub 15 y la Sub 16.

La dirección deportiva que ocupa José Francisco Molina ya ha definido los cuerpos técnicos de las distintas selecciones, con Luis Enrique Martínez como responsable de la Absoluta, Luis De la Fuente de la Sub 21 y Olímpica, y Francis Hernández como coordinador de categorías inferiores.

En estas, Santi Denia continuará como seleccionador Sub 19, Pablo Amo en la Sub 18, Julen Guerrero en la Sub 17 y David Gordo en la Sub 16 y Sub 15.