Juncà relató las dificultades que conlleva entrenar en casa

Toda España está confinada. Solo sin salir de casa se puede hacer frente al coronavirus.

Eso ha hecho que los jugadores tengan que cambiar el césped por sus hogares. Algunos lo han tenido fácil porque poseen gimnasios en casa, pero no ha sido sencillo para muchos otros.

Juncà reveló que se ha visto obligado a ejercitarse en el garaje. "Como vivo en un piso, el único sitio donde me es posible entrenar es en el garaje, donde puedo hacer algunas carreras y series", explicó en un vídeo difundido por 'TV3', en el que cuenta que el preparador físico Álex Andújar diseñó planes de entrenamiento individuales porque "cada jugador vive en situaciones diferentes".

El defensa, que apenas está teniendo minutos esta temporada, confía en que LaLiga atienda la demanda de los futbolistas y no les obliguen "a entrenar y jugar directamente la primera semana" porque, a su juicio, necesitarán tener un proceso de adaptación: "No será como en verano, pero parecido. No podemos llegar, entrenar y jugar".