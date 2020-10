Junior Firpo, novedad de última hora en el entrenamiento para Getafe

Junior Firpo podría entrar a última hora en la convocatoria del Barcelona para verse las caras con el Getafe a domicilio. Saltó al verde de la Ciudad Deportiva en el entrenamiento previo al choque, o, por lo menos, lo hizo cuando medios como 'Mundo Deportivo' tenían permiso para presenciarlo. Trincao, que dio negativo por coronavirus, y Pjanic, que se recuperó de molestias en la espalda, también regresaron.

El lateral zurdo se antojaría clave para el esquema de Ronald Koeman. Jordi Alba es el titular en este puesto, pero está lesionado, así que, si el de Santo Domingo se recupera por sorpresa y puede estar en Madrid para jugar el partido, podría salir de inicio.

En caso de que no lo consiga, el entrenador tendrá que utilizar a uno de sus últimos fichajes, Sergiño Dest, a banda cambiada. Esta opción no sería extraña, pues él mismo indicó en rueda de prensa que, si tiene que colocarle en ese lugar, no habrá problemas.

La última vez que Junior Firpo saltó al campo fue el 16 de septiembre, cuando el Barça se vio las caras con el Girona en un encuentro amistoso. Que entre en la lista dependerá de cómo se haya desenvuelto en la sesión en la que apareció y de si su entrenador se arriesga a llamarle.