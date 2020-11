Junior y Pasto se aferran al 'unocerismo'

Llega el 'play off' en Colombia y llega el miedo a fallar de los equipos. Esta mezcla de inseguridades da como resultado un 'unocerismo' que te proporciona una buena ventaja de cara al segundo partido, mientras que tu rival ve esa renta como algo difícilmente salvable.

Así, con esta mentalidad tan conservadora pero a la vez tan efectiva, Junior y Deportivo Pasto lograron el triunfo en la ida de los cuartos de final del 'play off' del Apertura Colombiano por sendos 1-0 en sus feudos.

El primer encuentro de la jornada, los de Luis Amaranto Perea recibieron a Deportes Tolima, en un encuentro donde los visitantes se presumían como favoritos, tras acabar segundos en la Liga. Sin embargo, esa condición no vale de nada si luego tu defensa no demuestra tener la serenidad necesaria para afrontar un choque de estas características.

En un partido muy pastoso y lento, el '9' de Junior, Miguel Ángel Borja, cazó en el área un balón mal despejado por la defensa de los 'vinotintos' y el ariete no dudó en armar su pierna derecha para ponerla al palo largo del portero y anotar el 1-0 en el marcador.

Desde ese momento, Junior frenó el ritmo del duelo hasta el final. En el único momento en el que Tolima dio sensación de peligro fue en el gol que le anularon a Balanta. El árbitro concedió el tanto en un principio, pero el VAR le avisó de una posible mano en la jugada, por lo que el colegiado fue a ver la acción al monitor y decidió quitar el gol al visitante.

Junior consiguió su objetivo e hizo bueno el único tanto del partido. El equipo de Barranquilla tiene de cara su pase a semifinales.

La 'Fuerza Tricolor' no perdona

En el siguiente duelo de la jornada, Santa Fe visitó la casa de Deportivo Pasto en otro choque en el que el favoritismo simplemente sirvió como apelativo de apuestas perdidas, en las que el 'Cardenal', que quedó primero de la tabla del Apertura, llegaba como rival a batir.

Sin embargo, los visitantes no se esperaban un partido tan bronco desde un principio, en el que el árbitro sacó diez amarillas, casi un once titular por completo. Además de la dureza de ambos conjuntos, el colegiado tuvo la mano más rápida del oeste, al sacar tres amonestaciones en solo once minutos.

En un encuentro que no tenía especial diversión por la poca lucidez de los futbolistas que había sobre el campo, apareció un oasis en este desierto de fútbol plano y sin sentido. En un buen robo de Pasto en medio campo, el equipo de Diego Corredor tocó con precisión y velocidad hasta dejar solo a Medina frente al portero en el 16', que definió con mucha clase con su zurda para poner el 1-0, otra vez, definitivo.

El partido para la 'Fuerza Tricolor' estaba donde quería, así que se limitó a seguir el guion que estaba preestablecido por ellos mismos. Los locales sabían a qué jugaban, mientras que los de Harold Rivera no encontraban forma de penetrar la defensa y, menos, la portería rival.

Santa Fe no pudo conectar con su fútbol y el flamante líder del Apertura Colombiano llegará a la vuelta con un resultado que, a pesar de la corta distancia que hay en términos numéricos, la longitud mental es más grande que lo que nos enseñan las apariencias.