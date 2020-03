Jürgen Klopp, orgulloso de la reacción de su plantilla

El Liverpool no anda fino. Por eso, sacar adelante un partido que se había puesto complicado a los 9 minutos fue una gran noticia para Klopp. El técnico celebró la remontada, no tanto por su incidencia en la Premier como en la moral de su grupo.

Toca voltear el 1-0 de la ida de octavos de final de la Champions ante el Atlético, así que el entrenador alemán celebró el impulso moral que supondrá este último marcador.

"Perdimos varios partidos de fútbol y eso no es bueno. No, aquí más secretos que un trabajo más duro. Eso es lo que me encanta de los chicos, que estaban realmente listos para trabajar muy duro y jugar al fútbol", compartió Jürgen Klopp en la rueda de prensa posterior al choque en Anfield.

El alemán resaltó que le gustaba mucho cómo estaban "en los desafíos y situaciones como esta". "Los balones presionados caían de nuestro lado y todas estas pequeñas cosas lo hacen realmente importante. Lo dijimos muchas veces, queremos tener el mayor éxito posible y nadie sabe exactamente cuándo terminará eso", añadió.

"Si ocurre que acabamos campeones, será especial. Esta vez fue algo importante para que sucediera, nada más", zanjó en su alocuación el entrenador del Liverpool, quien vivió con mucha rabia el triunfo de su equipo.