Kagawa, a punto de rescindir su contrato

Kagawa está a un paso de irse libre del Zaragoza, tal como llegó. El diario 'AS' afirma que la entidad y el futbolista japonés ya están en conversaciones para rescindir su contrato. El motivo es que su salario es demasiado alto y su rendimiento no lo justifica.

Llegó gratuitamente como gran estrella tras marcharse del Besiktas, pero no ha despuntado tanto como se esperaba. Si bien ha rubricado una temporada aceptable, no ha sido suficiente como para ser uno de los más pagados no solo del equipo, sino de la categoría.

El ascenso a Primera habría cambiado la situación. Podría haberse quedado aprovechando que el club percibiría bastantes más ingresos, sobre todo por derechos televisivos. Al haber quedado en nada la intentona en el 'play off', lo ideal será que se marche.

Y ¿cuál será su próximo destino? Ya se ha filtrado que su agente le está moviendo por Arabia Saudí y Catar. Allí, lo más probable es que puedan mantener su alto salario y también se antoje uno de los futbolistas más importantes de sea cual sea el plantel en el que aterrice.