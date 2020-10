Kagawa se quejó de su salida: "Es muy difícil de entender y aceptar"

Kagawa tenía contrato con el Zaragoza hasta 2021, pero el club decidió rescindírselo. Él mismo organizó una rueda de prensa telemática para despedirse y aclaró que no le han gustado las formas. Eso sí, a la afición le dejó claro que guarda mucho cariño por ella.

"Es muy difícil de entender y aceptar esta decisión. Sentí rabia porque yo quería seguir en el Real Zaragoza. Realmente, yo no esperaba esta decisión y me hubiera gustado despedirme de otra forma de este club porque así ha sido un poco triste", comenzó explicando.

Se especuló sobre que su marcha pudo darse por dinero o por nivel. Él no tiene ni idea: "No sé cuál ha sido la razón. Si se hubiera dado esta situación el año que viene, podría pensar que no estaban contentos con mi rendimiento, pero, como aún me quedaba un año más de contrato, no sé por qué ha sido. Si el problema hubiera sido económico, habríamos podido hablar".

Esta situación no implica que no esté satisfecho con su etapa 'blanquilla': "Todo lo que he hecho en el Real Zaragoza ha sido muy especial. La pasada temporada no jugué muy bien, pero estaba muy bien preparado para esta y tenía muchas ganas de jugar bien aquí. Es posible que la gente no está contenta con mi rendimiento del pasado curso, pero por ese motivo estaba más motivado para demostrar mi nivel este año".

Y, de hecho, le tiene mucho cariño a la afición: "El día de la presentación en La Romareda fue muy emocionante. Había muchos aficionados. Para mí han sido muy importante los mensajes de ánimo que me han mandado los hinchas tanto en las redes sociales como en la calle. Me han dado mucho cariño y quiero mostrarles mi agradecimiento".

"Espero que el Real Zaragoza ascienda. Zaragoza es una gran ciudad en la que se nota que el fútbol es una parte importante, y se siente que este club tiene que estar jugando en Primera División. Y como yo no puedo jugar esta temporada, le dejo este reto a mis compañeros, que también me han mandado muchos mensajes, todos positivos. Hablando con ellos me sentía como si fuera una familia", dijo además.

Y ¿a qué equipo irá ahora? "Acabamos de rescindir el contrato y, de momento, no tengo ningún destino claro y debo pensar. Vine de Alemania a la Segunda División de este país porque tenía ganas de jugar en España, pero ahora mismo no puedo decir nada en concreto", explicó.