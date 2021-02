Mascherano, Júlio César y Kaká, rendidos ante Tigres

Los ex jugadores Javier Mascherano, Kaká y Júlio César ensalzaron en una conferencia de prensa celebrada en el Education City Stadium de Al Rayyan (Catar) a Tigres UANL, clasificado para la final del Mundial de Clubes ante el Bayern Múnich tras superar a Palmeiras.

Javier Mascherano, que aprovechó su estancia en Catar para visitar este lunes lunes a su ex compañero en el Barcelona Xavi Hernández, actualmente entrenador del Al Sadd, consideró que Tigres "saldrá a jugar a su manera" e intentará "imponer su idea", como ha hecho en los demás torneos.

"Ha sido histórico lo de Tigres, tiene mucho valor lo que ha hecho, aunque su victoria no me sorprendió. Van a enfrentarse por el título a un equipo muy completo y que demostró ser el mejor de Europa", aseveró Mascherano.

Kaká indicó que le pareció un "equipo muy bien entrenado" y aunque le hubiera gustado ver a Palmeiras disputar la final, Tigres se clasificó "con mucho mérito".

El ex jugador de Real Madrid o Milan elogió también a Gignac, goleador del cuadro azteca y jugador a su juicio muy importante. "Técnicamente me encanta, marca el ritmo de juego, conduce al equipo, es decisivo. Sabe cuándo acelerar o cuando tranquilizar", apuntó.

El ex guardameta brasileño Júlio César, que también hubiera preferido que Palmeiras hubiera ganado, deseó suerte a Tigres en la final. "Me gustó su actitud y su preparación. No dieron opciones al 'Verdao", agregó.