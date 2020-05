Kakun Mainz toma las riendas de Osasuna Femenino

Kakun Mainz está deseando ponerse al frente de Osasuna. Está emocionada con el proyecto.

La navarra se ha mostrado durante su presentación telemática muy contenta por una incorporación que ha surgido de imprevisto, a la vez que ha dicho estar "con muchas ganas de empezar cuando se pueda en Tajonar".

En una videollamada con diferentes medios, Mainz ha opinado que lo primero que deberá hacer es establecer un bloque competitivo e intentar sacar el máximo rendimiento al equipo para "estar lo más arriba posible".

"Todo el mundo quiere el objetivo de subir a Primera, pero para lograr eso va a haber mucho trabajo por detrás", ha anotado la pamplonesa al referirse a sus objetivos, y ha añadido que deberán establecer también un modelo de juego en el que las jugadoras capten los conceptos.

Sobre la llamada de Osasuna para cubrir la baja de Bakaikoa, Mainz comentó que no la esperaba: "Me ha pillado un poco de sorpresa, pero es algo que ni te lo planteas, al igual que decir que no".

Y tras las primeras horas como técnica del equipo femenino, la ex entrenadora del conjunto Benjamín de Osasuna se ha mostrado "agradecida por todas las muestras de cariño de familiares, amigos y jugadoras".

Ha dicho además en alusión a la gestión de Bakaikoa que hay que estarle muy agradecidos después de poner a Osasuna en "lo más alto haciendo un trabajo espectacular durante estos dos años".

Por su parte, el director deportivo de la Fundación Osasuna Femenino, Tito Iribarren, ha señalado de Kakun que es una persona que reúne todos los requisitos que buscaban: "Es una gran entrenadora como ha demostrado en su trayectoria”.

"Entendemos que la adaptación será muy rápida por conocer a Osasuna", ha confiado Iribarren, y al respecto ha añadido que también "es conocedora de la cantera para darle un impulso con el objetivo de que muchas jugadoras lleguen al primer equipo".

Por último, para referirse a la marcha de Bakaikoa, ha subrayado que han "vivido dos años muy intensos, posiblemente lo que en otro equipo se viviría en cuatro", y "el desgaste ha sido muy fuerte".