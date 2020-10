"Kalinic no estaba muy bien, pero pagaba el Atleti"

Kalinic no se ha asomado al nivel que demostró en la Fiorentina en la temporada 16-17. En el Atlético solo hizo cuatro goles, mientras que el Milan solo dos más antes de aterrizar en Madrid.

La Roma se lo llevó cedido y tampoco ha explotado a sus 31 años, pues con el cuadro romano alcanzó los cinco goles en 19 partidos. Petrachi, ex director deportivo, analizó aquel acuerdo con los rojiblancos.

"Logramos traerlo a préstamo desde el Atlético y ellos pagaban el salario. No estaba muy bien físicamente y si hubiera jugado más podría haber hecho algo, pero era un préstamo", dijo en ' Radio Radio'.

"El problema surge cuando fichajes a un futbolista de 30 millones y no juega", concluyó el ex director deportivo, que cree que el acuerdo con el Atlético fue bueno a pesar de que no aportó tanto el jugador croata.