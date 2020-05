Kalou se disculpó tras saltarse las medidas de seguridad y el Hertha le sancionó

El fñutbol alemán está en jaque después de la publicación de un vídeo difundido por Salomon Kalou en el que rompía las medidas de seguridad. El Hertha Berlin le ha sancionado y el jugador se ha disculpado.

"Salomon Kalou violó las reglas internas fundamentales del equipo y mostró un comportamiento que no es apropiado para la situación ni corresponde a las reglas de conducta del club. Hertha BSC, por lo tanto, decidió suspenderlo de las operaciones de entrenamiento y juego con efecto inmediato", dijo el club en un comunicado.

El director general del Hertha Berlin, Michael Preetz, también habló sobre ello. "Salomon Kalou no solo causó mucho daño a Hertha BSC con su video, sino especialmente en la discusión social actual sobre la reanudación del juego y el papel del fútbol profesional, da la impresión de que los jugadores individuales no toman en serio el coronavirus. Sin embargo, me gustaría enfatizar expresamente que hemos llamado la atención de todos sobre las normas de higiene y distancia y asegurarnos de que se cumplan estrictamente", analizó.

El propio Kalou salió a pedir una disculpa tras los hechos. "Lo siento si di la impresión de que no me estoy tomando el COVID-19 en serio. Pido disculpas por esto. Es lo contrario, porque estoy especialmente preocupado por la gente en África, porque la atención médica no es tan buena como en Alemania. Realmente no pensé y estaba feliz de que nuestras pruebas todos fueron negativas. También quiero disculparme con aquellos que se mostraron en el video que no lo sabían", firmó.