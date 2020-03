Kane abrió la puerta... y el Tottenham pasa

El delantero del Tottenham Harry Kane ha tenido que retrasar su aparición por la crisis del coronavirus en un equipo en el que Mourinho le echa de menos desde que se lesionó.

En unas palabras para 'Sky Sports', el atacante abrió la puerta de salida: "A menudo me lo preguntan. No puedo decir sí o no. Amo a los 'spurs' y siempre los amaré. Pero si siento que no estamos progresando como equipo o que no vamos en la dirección correcta, no soy alguien que se quedaría solo por diversión".

El mismo medio ha sacado a la luz una intervención de un portavoz de los 'spurs' que no ha querido entrar al trapo para hablar de Kane, de su futuro y de ningún otro futbolista en los tiempos tan complicados que corren por el COVID-19.

"No vamos a discutir esta ni ninguna posición de los jugadores mientras nos centramos en proteger el club y los empleos. Estamos centrados en ayudar a los afectados por el coronavirus", aseguró este portavoz sin dar paso a más preguntas.