"Kane, no ganarás nada en el Tottenham... ve al Madrid a por la Champions"

Harry Kane es uno de los hombres de moda en la Premier League. En lo que va de curso, el delantero del Tottenham lleva 17 goles y 14 asistencias. Unos números que le han puesto en el escaparate.

Woodgate tiene claro que Kane triunfaría en el Madrid. No le ve triunfando en el Tottenham. "Kane, no ganarás nada en el Tottenham... Ve al Real Madrid a subir de nivel", dijo a 'Stadium Astro'.

Faltaría, eso sí, que el equipo blanco mueva ficha por el atacante. "Si el Madrid lo quiere, tiene que irse. Si quiere ganar la Champions, allí puede", continuó.

Cree el ex futbolista que, si da ese salto, tiene opciones de estar entre los mejores de mundo. "Si quiere estar en el pedestal de Messi, Cristiano y ese tipo de jugadores, tiene que marcharse. No me lo imagino ganando campeonatos con el Tottenham. Ni esta temporada... ni la próxima", prosiguió.

Y es que no ve al equipo de Mou plantando cara a los grandes de la Premier: "Aún les cuesta mucho llegar al nivel en el que están el Liverpool y el City".

Los datos no mienten. Harry Kane puede presumir de estar entre los diez futbolistas que generan más gol y peligro en toda Europa. Woodgate cree que podría explotar mucho más su potencial en el Real Madrid.