Kanté dio 'calabazas' a Tuchel cuando lo quiso para el PSG

En Stamford Bridge reina la felicidad desde que Tuchel aterrizó en Londres. En el vestuario le adoran.

Y especialmente tiene muy buena relación con N'Golo Kanté. A sus pies se rindió recientemente: "Estaba desesperado por tenerle, soy fan suyo".

Kanté ya sabía de este amor futbolístico que le profesa el técnico alemán. "Sabía que ya hubo contacto con el PSG cuando él era el entrenador, pero no era algo que quisiera", dijo en declaraciones recogidas por 'AS'.

"No sucedió porque estaba feliz en el Chelsea. Me quedé aquí y no he hablado con Tuchel sobre aquello", subrayó Kanté.

Sea como sea, el jugador está encantado con el papel que ha encontrado Tuchel para él en el Chelsea. "No solo estoy en el puesto que mejor me va, también funciona mejor para el equipo", finalizó.