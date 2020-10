Kanté no se plantea salir del Chelsea

El Chelsea tiene la mente puesta en el duelo de Champions contra el Sevilla. Este martes, los 'blues' inician su camino en la Liga de Campeones ante el vigente campeón de la Europa League.

Mientras tanto, Kanté, pieza indispensable en el once del cuadro londinense, tiene muy claro que no va a abandonar el equipo ni a corto ni a medio plazo.

Eso es lo que informa 'Daily Star', que señala que el futbolista francés está muy cómodo en Londres y bajo ningún concepto se va a ir así como así del club.

No obstante, el comentarista Danny Mills instó al Chelsea a vender a Kanté: "Puedo y no creo que sea el peor negocio del mundo. No hemos visto lo mejor de N’Golo Kante durante aproximadamente 18 meses".