Kanté perdona al Lugo en el regreso de Sampedro

El Fuenlabrada no se llevó los tres puntos del Anxo Carro porque Aboubakary Kanté no está fino. No, al menos, de cara a la portería rival. Se mueve como nadie a la espalda de los centrales, encuentra huecos donde ningún otro jugador se los podría imaginar, pero no tiene una buena definición.

El francés tuvo en sus botas tres oportunidades para desequilibrar el encuentro, las más claras de las que dispuso el cuadro madrileño, pero no transformó ninguna. Una su puntería; otras, el buen hacer de un Ander Cantero muy seguro.

Los de José Luis Oltra afrontaban la cita en su enésima oportunidad para engancharse al 'play off' de ascenso a Primera División, pero tampoco supieron aprovechar esta. Los 'kirikos', con tres empates seguidos, están a siete puntos de la zona privilegiada.

Tampoco hizo sus debres el Lugo en el regreso de Luis César Sampedro. Los lucenses siguen acumulando jornadas sin vencer y acercándose de forma peligrosa a la zona de descenso. El colchón se ha reducido hasta los seis puntos de distancia.

El primer tiempo del duelo del Anxo Carro fue un solar que solo animó Kanté con sus tres mano a mano. El resto, para una segunda mitad en la que ni siquiera la expulsión de Cristian Glauder iba a desequilibrar la contienda.

El algecireño dejó a su equipo con uno menos en el ecuador del segundo tiempo, pero el Fuenlabrada, entonces, se centró en mantener la portería a cero. Y el Lugo, sin una idea de juego clara, le copió el objetivo.

De hecho, fueron los 'kirikos' los que pudieron marcar en la segunda mitad: Franchu, con un zapatazo al travesaño desde la frontal; Borja Garcés, con un disparo al lateral de la red en el tiempo de añadido. Y al final, tablas en el electrónico y un descafeinado redebut de Sampedro.