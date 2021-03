Karanka, al borde del despido en el Birmingham City

La aventura de Aitor Karanka en las filas del Birmingham City está a punto de llegar a su fin. El técnico español no ha conseguido encontrar la regularidad en el Championship.

Informó el 'Daily Mail' que el Birmingham City ha tomado la decisión después de la dura derrota sufrida por el club contra el Bristol City por 0-3 este fin de semana.

'Sky Sports' incluso llegó a confirmar que la decisión está tomada. Aitor Karanka no se sentará en el próximo partido del Birmingham City y ya conoce su despido.

Distinta versión dio el 'Daily Mirror'. Esta fuente aseguraba que era el propio entrenador el que había decidido renunciar a su puesto de entrenador en el conjunto británico por la mala racha de resultados.

De esta forma, aún no se sabe si Aitor Karanka ha sido despedido, ha llegado a un acuerdo con el club o simplemente ha dimitido tras la crisis que ha llevado al Birmingham City a luchar por la salvación.

"En mi carrera nunca me rendí y aquí no va a ser el primer lugar. La temporada podría haber sido muy diferente si hubiéramos hecho nuestras cosas y no hubiéramos cometido los errores que cometimos. No solo este juego, la temporada podría haber sido completamente diferente", llegó a decir de la última derrota.